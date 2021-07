Rassistische Gewalt Vorwürfe gegen Polizisten nach Angriff auf Somalier in Bad Schlema

Nach einem Angriff auf einen Somalier in einem Bus in Aue-Bad Schlema am vergangenen Sonnabend sind Vorwürfe gegen einen Polizeibeamten laut geworden. Der Mann soll zur Gruppe der Angreifer gehört haben. Was zeigen die Videokameraaufzeichnungen aus dem Bus?