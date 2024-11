Die Polizei hat am Freitagmorgen in Seiffen im Erzgebirge mehrere gesuchte Personen aus der Reichsbürgerszene dingfest gemacht. Nach Angaben der Polizei in Chemnitz wurde unter anderem eine 16-Jährige aus einem ehemaligen Hotel in eine sächsische Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen sie habe ein Gericht aus Baden-Württemberg einen einwöchigen Dauerarrest verhängt. Sie soll gegen das Schulgesetz verstoßen haben.