Neben den Produktionsschülern aus dem Erzgebirge hatten im Finale weitere neun Teams aus ganz Deutschland um den Sieg bei dem Nachhaltigkeitswettbewerb gekämpft. Ihre Produkte reichten sie vorher ein, damit eine Jury ssie bewerten konnte. In Dresden verbacchten die Jugendlichen ihre Freizeit in einem Nachhaltigkeitscamp und schauten sich die Stadt an.