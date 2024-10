Eine Allgemeinverfügung wird von einer Behörde veröffentlicht und regelt Verbote. Hier in diesem speziellen Fall hat das Landratsamt des Erzgebirgskreises eine Allgemeinverfügung erlassen, die sich konkret auf das Mitführen von Gegenständen in einem bestimmten örtlichen Bereich und auf einen bestimmten Tag, den 22. Oktober 2024, bezieht. An diesem Tag findet das Drittliga-Fußball-Spiel von Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus statt.