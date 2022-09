Brandstiftung 100.000 Euro Sachschaden bei Carport-Brand in Lauter-Bernsbach

Bei einem Carport-Brand in Lauter-Bernsbach ist ein sechsstelliger Sachschaden entstanden. In dem Ort haben in diesem Jahr schon drei Mal Mülltonnen gebrannt. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.