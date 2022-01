Die ersten Skifahrer sind früh dran, um schon kurz nach neun Uhr auf die Piste der Skiarena Eibenstock zu kommen. Gedränge herrscht trotzdem nicht am Eingang. Geduldig warten die ankommenden Familien oder Paare, bis ihr Impfnachweis von zwei Sicherheitsleuten kontrolliert ist. Dann gibt es ein Erkennungsbändchen. Erst dann geht es zur Kasse und danach direkt zum Lift.



Es wird gelacht, die Stimmung ist bei Gästen und Personal gut. Mit der 2G-Regelung und Maskenpflicht an Kasse und Imbiss hat hier niemand ein Problem. Ein Familie schießt vor der Abfahrt noch schnell ein Foto. Auf meine Frage, wann sie zuletzt auf Abfahrtsskiern gestanden haben, entbrennt ein kleiner "Streit" - man weiß es schon nicht mehr genau. "Zwei Jahre ist es her", einigen sich Vater und Mutter. "Aber das macht nichts, Skifahren ist wie Radfahren, das verlernt man nicht." Da ich ihnen mehrfach am Lift begegne, muss das stimmen.

Nach zwei Jahren ist diese Familie zurück auf der Skipiste. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich