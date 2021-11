Am Mittwoch ist an der Polizeifachschule Schneeberg nach knapp zweijähriger Bauzeit eine neue Raumschießanlage der Polizei in Sachsen übergeben worden. Nach Angaben des Sächsischen Finanzministeriums kostete der Bau der Anlage etwa 6,6 Millionen Euro. Der sächsische Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU), der zur Eröffnung nach Schneeberg gekommen war, lobte die guten Bedingungen für der polizeilichen Aus- und Fortbildung. "Damit und mit den weiteren Baumaßnahmen stärken wir den Standort Schneeberg und die Polizei insgesamt und leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit im Freistaat." Die bisher genutzte Schießanlage in Schneeberg sowie die Schießzeiten in anderen Gebäuden seien für den wachsenden Bedarf der Polizei nicht mehr ausreichend gewesen. In der Polizeifachschule Schneeberg bereiten sich zur Zeit 654 Polizeianwärter auf ihren Dienst vor.

Nach Angaben des sächsischen Finanzministeriums können auf der Anlage zum ersten Mal Schießübungen mit einem Winkel von 180 Grad gemacht werden. Sechs Beamer und eine 180-Grad-Leinwand ermöglichen das, hieß es. An vier Schützenständen können die Polizisten realistische Einsatzszenarien bis zu einer Schussentfernung von 25 Metern üben. Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar freute sich über den Bau der Schießanlage in Schneeberg. "Das grundlegende Ziel unserer Polizeiausbildung muss sein, dass jede Polizistin und jeder Polizist in Sachsen den sicheren Umgang mit der Waffe üben und verinnerlichen kann. Die neue Raumschießanlage an der Polizeifachschule Schneeberg ist die Modernste im Freistaat. Nirgendwo sonst kann in Sachsen so gut das trainiert werden, was im Ernstfall Leben retten kann."