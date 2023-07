Ein Feuerwehrmann in Aue hat am Sonnabend eine ausgebüxte Schildkröte gefunden. Nach Reporterangaben war er mit seiner Tochter am Mulderadweg spazieren, als er auf dem Fußweg eine Schildkröte entdeckte. Nach dem vergeblichen Versuch, einen Tierarzt oder den Zoo der Minis in Aue zu erreichen, konnte schließlich ein Anwohner einen Hinweis geben. Die Schildkröte gehörte einer Frau aus der Gegend und war ihr am Vortag entlaufen.