Bildrechte: Katja Lippmann-Wagner

Zirkus als Schulprojekt Tänzer, Clowns und Seilartisten: Manege frei für Grundschüler in Bad Schlema

31. August 2024, 13:30 Uhr

Zirkusluft schnuppern: Das konnten in dieser Woche Mädchen und Jungen aus der Friedrich-Schiller-Grundschule Bad Schlema. Im Projektzirkus Probst wurden die Jüngsten zu Stars in der Manege. Katja Lippmann-Wagner hat für MDR SACHSEN die Verwandlung einer Grundschülerin in eine kleine Trapezkünstlerin miterlebt.