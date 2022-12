Winterwetter Schneefall und Glätte behindern Berufsverkehr in Sachsen

Starker Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen im Berufsverkehr. So hat sich am Freitagmorgen auf dem Autobahnzubringer von Aue und Hartenstein zur A72 ein Unfall ereignet. Laut MDR-Reporterinformationen geriet in Höhe des Ortes Thierfeld ein Pkw aus der Spur und krachte in den Gegenverkehr. Es bildete sich ein langer Stau.