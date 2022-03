Nach der Corona-bedingten Absage der traditionellen Erzgebirgischen Schnitzertage 2021 fliegen in diesem Jahr wieder die Späne im Erzhammer Annaberg-Buchholz. Zahlreiche Schnitzer und Holzgestalter präsentieren am Sonnabend und Sonntag ihr Handwerk und zeigen neu entstandene Arbeiten und Lieblingsstücke.

Die Leiterin der Erzhammers, Kristin Baden-Walther, freut sich über die Fortsetzung. "Es ist für uns und für alle Mitwirkenden schön, dass wir die Schnitzertage durchführen können." Mehr als 30 Vereine und Einzelschaffende könnten sich endlich präsentieren. "Es sind auch Kinder und Jugendliche dabei, die in Vereinen aktiv sind. Man kann also dem Anfänger, dem Freizeitschnitzer oder Könner über die Schulter blicken."

Im Vorfeld der Schnitzertage hatte es einen Wettbewerb gegeben. Unter dem Titel "Mit der Kraft aus Feuer und Wasser" konnten die Erzgebirger Schnitzarbeiten einreichen. Eine Fachjury bewertet die Arbeiten und vergibt Preise in verschiedenen Kategorien. Während der Schnitzertage können die Besucher die Exponate in Augenschein nehmen und ihren Publikumsliebling wählen.

Für Kristin Baden-Walther ist es auch wichtig, dass die Menschen wieder ins Gespräch kommen. "Das wünschen sich auch die Schnitzer! Und jeder, der sagt, das will ich mal ausprobieren, kann das dann vor Ort bei dem Verein machen oder auch hier in der Schnitzerschule, die sich auch präsentiert." Sie würde sich wünschen, wenn an den beiden Tagen mehrere tausend Besucher zu den Schnitzertagen nach Annaberg-Buchholz kommen würden.

Für den Besuch der Erzgebirgischen Schnitzertage gilt die 3G-Regel. Für die benötigten Tests gibt es ein Testzentrum, das sich in der Manufaktur der Träume, also in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort, befindet. In den Räumen der Erzhammers muss eine FFP2-Maske getragen werden.