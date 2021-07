In Johanngeorgenstadt ist am Donnerstagmorgen ein Schulbus in einen Unfall verwickelt worden. Laut Polizei hatte ein Kleintransporter in einer Kurve die Kontrolle verloren und den Bus gerammt. Der Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt. Im Schulbus wurde der Fahrer leicht verletzt. Zwei Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Schüler wurden vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht. Der Bus war mit etwa 40 Kindern besetzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.