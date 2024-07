Mandy Partzsch-Stefani ist ein wenig im Stress. Schließlich ist sie für ihre Gästegruppe verantwortlich und es stehen neben dem Besuch in der Schauwerkstatt der Firma Gläser noch viele weitere Punkte auf dem Besuchsprogramm. Normalerweise würde die junge Frau jetzt in ihrem Friseursalon stehen. Aber an diesem Wochenende werden alle Hände gebraucht. "Selbstverständlich bin ich da auch am Start", lacht die Blondine. Denn Seiffen feiert den 700. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung. Extra zum Fest sind Gruppen aus zwei Partnerstädten angereist. Eine aus Hilchenbach in Nordrhein-Westfalen und eine aus Carmel in den USA.