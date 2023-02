Vor dem nächsten Heimspiel des FC Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Saarbrücken am Sonntagnachmittag weisen die Stadt Aue-Bad-Schlema und die Polizeidirektion Chemnitz auf den kostenfreien Shuttlebus vom Anton-Günther-Platz zum Stadion hin. Anlass seien die Baumaßnahmen am Parkplatz an der Lößnitzer Straße, wodurch dieser längerfristig nicht zur Verfügung stehen werde. Außerdem habe es bereits in der Vergangenheit erhebliche Probleme durch die im Umfeld des Stadions und insbesondere im Stadtteil Zeller Berg abgestellten Fahrzeuge der Fußballfans gegeben.