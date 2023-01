Wintersport Skisaison am Fichtelberg gestartet

Am Fichtelberg in Oberwiesenthal ist seit Mittwoch wieder Skispaß möglich. Mehrere Pisten sind präpariert und die Lifte in Betrieb, sagte der Geschäftsführer der Fichtelberg-Schwebebahn, René Lötzsch. Mit dem Andrang sei er zufrieden. "Es sind einige Schulklassen und Urlauber da, die die guten Bedingungen nutzen", erzählt er.