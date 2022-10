In Sachsen ist ein neuer Temperaturrekord für den Monat Oktober gemessen worden. Nach MDR-Informationen wurden in Aue am Sonntagnachmittag 26,6 Grad gemessen. Das war nicht nur der bundesweite Spitzenwert, sondern auch die höchste Temperatur an einem 30.Oktober im Freistaat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ebenfalls einen Sommertag erlebten die Menschen in Großweitzschen und Hartha in Mittelsachsen sowie in Lößnitz bei Aue mit jeweils 25,8 Grad.

In kurzen Hosen ging es für viele Familien am Sonntag noch mal aufs Wasser. Bildrechte: promovie