Das Spendenziel für die Sanierung der Ortspyramide in Oberwiesenthal ist fast erreicht. Am Sonntagvormittag fehlten nur noch knapp 2.000 Euro. Die Spendenaktion ins Leben gerufen hatte Bürgermeister Jens Benedict (Bündnis Wiesenthal - Einz) über die Onlinespendenplattform DKB-Herzenswunsch. "Der Lack ist ab – und er muss wieder drauf", beschreibt Bürgermeister Benedict den aktuellen Zustand der Pyramide in seinem Spendenaufruf auf der Plattform. Die Weihnachtspyramide in Oberwiesenthal ist eine der letzten Original-Ortspyramiden im Erzgebirge.