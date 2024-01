Das Wohnhaushaus einer Familie in Strahwalde brennt kurz vor Weihnachten ab, ein Kind stirbt bei einem Busunglück in Cranzahl, ein Junge wird bei einem Amoklauf in Bischofswerda schwer verletzt. Das sind drei von vielen Fällen im vergangenen Jahr in Sachsen, bei denen Betroffene oder Freunde einen Spendenaufruf über die Internet-Plattform Gofundme gestartet haben, um zu helfen.