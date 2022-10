In Aue wird in diesem Jahr nur einer der sonst üblichen Weihnachtsbäume in der Stadt aufgestellt. Die Weihnachtsbaumbeleuchtung wird, wie auch die 500 städtischen Schwibbögen, auf LED-Licht umgerüstet. Das hat der Stadtrat als Teil eines Energiesparkonzepts beschlossen.

Die Temperaturen in den Klassenräumen werden ebenfalls nicht auf die empfohlenen 19 Grad Celsius abgesenkt. Die Stadträtinnen und Stadträte einigten sich auf 21 Grad in den Grundschulen und 20 Grad in den Oberschulen. Die Duschen in den Turnhallen bleiben in Betrieb, auch das warme Wasser in öffentlichen Gebäuden wird nicht abgestellt. In der Schwimmhalle wird die Wassertemperatur um weitere zwei Grad Celsius auf 24,9 Grad gesenkt.