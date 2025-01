Der Stadtrat in Aue hat am Mittwochabend einen Ausschuss für Sicherheit auf den Weg gebracht. Das teilte die Stadt auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Jetzt müssten die einzelnen Fraktionen noch die Mitglieder benennen, die sie in den Ausschuss entsenden. Erst dann kann den Angaben zufolge die inhaltliche Arbeit beginnen, um auf die Vorfälle auf dem Postplatz zu reagieren.