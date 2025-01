In den vergangenen Monaten hatte es am Postplatz eine Häufung von Straftaten wie Diebstahl, Drogenkriminalität und Körperverletzung gegeben. Geschah das bisher meist in den Abendstunden, werden die Gewaltdelikte inzwischen tagsüber verübt. In der Nähe befinden sich Schulen, an der Haltstelle steigen Schulkinder ein und aus. Zuletzt wurde am 23. Januar ein 19 Jahre alter Mann bei einem mutmaßlichen Messerangriff verletzt.