Der Skibetrieb in Oberwiesenthal kommt wieder in Gang. Nach dem frühlingshaften Jahresbeginn mit grünen Hängen, sorgte der Wintereinbruch am Wochenende zumindest für etwas Neuschnee. Allerdings war das trotz der Kälte zu wenig, um Hänge und Loipen in Betrieb zu nehmen, sagt der Geschäftsführer der Fichtelberg-Schwebebahn René Lötzsch. "Wir mussten die kalten Temperaturen nutzen, um möglichst viel Schnee zu produzieren und möglichst viele Pisten anbieten zu können." Das sei auch im Hinblick auf die bevorstehenden Winterferien wichtig.

Versöhnliche Töne schlägt Lötzsch in Richtung Frau Holle an, auch wenn ihm ihre Arbeitsmoral nicht besonders gefällt. "Die 15 Zentimeter Schnee, die uns Frau Holle geschenkt hat, haben wir gern genommen, auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist", lacht Lötzsch. "Wir haben aber durch die künstliche Beschneiung etwa 40 Zentimeter Schnee auf den Pisten, richten unsere Lifte her und präparieren am Dienstag die Pisten. Am Mittwoch starten wir in den Skibetrieb."