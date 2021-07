Stillen, Beikost & Co. Stillcafé im Helios Klinikum Aue feiert zehnjähriges Jubiläum

Das Stillcafé am Helios Klinikum in Aue feiert sein zehnjähriges Jubiläum. In dieser Zeit wurden rund 1.400 Mütter rund ums Stillen, Beikost und alles, was sonst im ersten Lebensjahr der Babys wichtig ist, beraten. Auch Mehrfachmütter nutzen immer wieder gern die Möglichkeit zum Austausch.