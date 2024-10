Die Suche nach einem vermissten Mann in einem alten Bergwerksstollen im Erzgebirge soll am Donnerstag weitergehen. Der Mann wurde am Mittwochabend laut Polizei weiterhin vermisst. Die aufwändigen Suchmaßnahmen hatten am Abend pausiert, sagte ein Sprecher. Am Donnerstagmorgen solle es ein Krisengespräch mit dem Bergamt und der Bergsicherung geben.