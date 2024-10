Die Suche nach einem vermissten Mann aus dem Erzgebirge geht auch am Freitag weiter. Nach Angaben der Polizei verlief der Einsatz des Technischen Hilfswerks (THW) am Donnerstag erfolglos. Das THW habe sowohl per Videoendoskopie als auch mit einem akustischen Ortungsgerät nach dem Vermissten gesucht. Zunächst sei zwar ein Raum im Stollen gefunden worden. Der Mann sei dort aber nicht aufgefunden worden, hieß es.