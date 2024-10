Die Suche nach einem vermissten Mann im Erzgebirge wird zum Wettlauf mit der Zeit. Aufgrund der Umstände liege der Verdacht nahe, dass er tatsächlich in den Bergwerkstollen eingedrungen sei, sagte die Chemnitzer Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Man müsse sich nun mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass der Mann nicht mehr am Leben sei, wenn er unter Tage gefunden werde. Die Polizei will in den nächsten Tagen einen Leichenspürhund einsetzen.