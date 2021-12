Das ist dramatisch. Wenn ein junger Mensch schreibt: "Ich weiß nicht mehr, wie ich weiterleben kann. Das Beste ist, ich wäre tot", ist die Seele wirklich in Not und braucht Fürsorge. Diese Fälle haben wir eher im Chat als am Telefon. Am Telefon drehen sich viele Themen um Einsamkeit, Ratlosigkeit und die Frage, inwieweit man aus der Gesellschaft heraus gefallen ist.

Wir sind eine anonyme Beratung und keine Polizei. Oft wissen wir nicht, wo sich der Anrufende genau aufhält. Unsere Aufgabe ist in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe. Wir überlegen zusammen mit dem Anrufenden, was dieser tun kann. Die Verantwortung bleibt bei dem Menschen selbst. Ich sag' immer: Wer mich anrufen kann, kann auch einen Krankenwagen anrufen. Unsere Hilfe kann ermutigen, sich selbst Hilfe zu holen. Dazu gehört auch die Frage: Was brauche ich überhaupt in der entsprechenden Situation?



Viele wissen das nämlich in ihrer Krise nicht mehr und können deswegen gar nicht auf sich selbst reagieren. Doch wie soll es mir bessergehen, wenn ich nicht weiß, was mir guttut? Jeder Mensch hat die Kräfte in sich, wir können eigentlich die Dinge lösen. Ich führe in solchen Momenten gern das Bild "Wanderer im Nebel" von Caspar David Friedrich an. Vieles wissen wir nicht genau, die Umgebung ist nur durch Umrisse erkennbar. Wir müssen einfach nur losgehen und brauchen jemand, der uns in diesem Moment die Richtung weist.