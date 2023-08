Bei einem Unfall in Annaberg-Buchholz ist in der Nacht zum Sonnabend ein 22 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto des Mannes auf der Bundesstraße 95 in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er sei dann gegen eine Laterne gefahren, durchbrach einen Zaun und fuhr gegen einen Baum. Das Auto habe sofort Feuer gefangen und sei komplett ausgebrannt. Der junge Mann konnte aufgrund seiner Verletzungen das Auto nicht verlassen. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin habe sich aus dem Fahrzeug gerettet und sei nur leicht verletzt worden, so die Polizei. Die Bundesstraße war nach dem Unfall rund fünf Stunden gesperrt.

