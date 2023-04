Drei Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Frohnau, einem Ortsteil von Annaberg-Buchholz, haben unter Vollschutz den Turm der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz erklommen. Schritt für Schritt haben sie die 211 Treppenstufen bewältigt. Dort angekommen, geht es zügig wieder nach unten und dann folgt der zweite Durchgang. Nach einer reichlichen Viertelstunde kommen die drei wieder unten an. Feuerwehrmann Marcel Bitterlich setzt seine Maske ab und atmet erstmal kräftig durch: "Das war schon sehr anstrengend, anstrengender als beim letzte Mal, weil die Treppen hier steiler sind." Auch seine beiden Kumpels Alexander Kliemenz und Adrian Siegert sind ziemlich fertig.

Feuer gab es nicht auf der Turmspitze. Dass die drei Feuerwehrmänner in voller Ausrüstung zweimal den Turm von St. Annen hochgerannt sind, hat einen anderen, ganz simplen Grund, erklärt Marcel: "Wir trainieren für den Treppenlauf in Radebeul. Das ist ein Treppenmarathon." Dort seien auch Feuerwehrleute dabei. "Dort steigt man 397 Treppenstufen einmal hoch und wieder runter, also 794 Stufen insgesamt. Das machen wir alles mit einer Flaschenfüllung. Man hat dafür also 300 bar Luft."