In Eibenstock hat die Polizei zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht vor fünf Monaten eine 81 Jahre alte Frau in der Pfalz mit dem Enkeltrick um mehrere zehntausend Euro gebracht zu haben. Das Paar wurde nach Ermittlungen des Polizeipräsidiums Westpfalz in einem Eibenstocker Hotel von der Chemnitzer Polizei festgenommen.