Im Erzgebirgskreis gilt ab sofort ein Wasserentnahmeverbot mittels Pumpen aus Flüssen, Bächen und Seen. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Demnach gilt das Verbot für den privaten Gebrauch.

"Wegen der anhaltenden Trockenheit hat sich die Niedrigwassersituation an den Gewässern im Erzgebirgskreis zugespitzt", heißt es in einer Mitteilung. "Die Wasserstände sind, bezogen auf das gesamte Kreisgebiet, flächendeckend derzeitig sehr niedrig und die Abflüsse gering." So führt beispielsweise die Zwönitz in Niederzwönitz noch 13 Zentimeter oder die Zschopau in Tannenberg 17 Zentimeter. Werde jetzt nicht gegengesteuert, könne sich das nicht nur auf Pflanzen und Tiere auswirken, sondern auch auf die Trinkwasserversorgung, so das Landratsamt. Auch die Wetterprognosen versprächen keine Entspannung. "Lokal begrenzte Regenschauer und Gewitterregen können kaum zu einer Entspannung der Niedrigwassersituation beitragen."