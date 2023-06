Nach den Razzien am Mittwoch im radikalen Fußball-Fanmilieu im Erzgebirge sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Insgesamt wird gegen 34 Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung und Mitgliedschaft in dieser Gruppierung ermittelt.