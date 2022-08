Bei einem Verkehrsunfall in Lauter-Bernsbach im Erzgebirgskreis sind in der Nacht zum Sonntag elf Menschen verletzt worden - vier von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war der Unfallverursacher entgegen der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße gefahren. An der Kreuzung Straße der Einheit/Beierfelder Straße sei der 35-Jährige mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Durch die Wucht der Kollision sei dieser in ein weiteres Auto geschleudert worden. Alle Unfallbeteiligten und drei Ersthelfer seien leicht bis schwer verletzt worden.