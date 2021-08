Ein 81 Jahre alter Mann ist in Lauter-Bernsbach im Erzgebirgskreis am Freitag von seinem eigenen Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, hatte er seinen Wagen in einer abschüssigen Garagenzufahrt abgestellt. Nachdem der Mann ausgestiegen war, rollte das Auto los. Der Rentner wurde kurzzeitig zwischen dem Fahrzeug und einer Hauswand eingeklemmt.