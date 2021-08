Am Montagnachmittag kam es in Raschau, Ortsteil Langenberg, zu einem Unfall. Wie die Polizei bestätigte, hat sich ein Pkw überschlagen und landete auf dem Fahrzeugdach am Rande und neben einer Straße. Der oder die Fahrerin ist flüchtig. Die Polizei sucht mit einem Spürhund nach dem Fahrzeugführer.



Die Unfallaufnahme laufe noch, so die Polizeidirektion Chemnitz, die am Montagabend keine weiteren Angaben zum Hergang machte.