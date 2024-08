In Sehmatal im Erzgebirgskreis ist am Montagmorgen ein Schulbus verunglückt. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurden dutzende Kinder leicht verletzt, wie die Untersuchungen vor Ort ergaben. Demnach erlitten 27 Kinder leichte Blessuren oder klagten über Unwohlsein. Sieben von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zunächst war von einem verletzten Kind die Rede.