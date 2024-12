Wie die Polizeidirektion Chemnitz MDR SACHSEN mitteilte, ist das bei einem Unglücksfall in Wolkenstein verletzte Mädchen am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Fünfjährige war nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Bei dem Unglück am Donnerstag war auch die 61 Jahre alte Großmutter des Mädchens schwer verletzt worden.