Diesem Kleinwagen in Aue konnten am Montagnachmittag nur noch die Feuerwehrleute helfen. Bildrechte: Niko Mutschmann

Gewitter und Starkregen haben in Aue-Bad Schlema am Montag Probleme verursacht. Der Tiergarten musste am Nachmittag vorzeitig geschlossen worden, nachdem mehrere Bäume entwurzelt auf Wege gestürzt waren. Nach Angaben des Tierparks wurde niemand verletzt. Besucher hätten das Gelände rechtzeitig verlassen und die Tiere in Sicherheit gebracht werden können, hieß es.

Das war kurz aber heftig. Es wurden mehrere Bäume entwurzelt und das Wasser kam aus den Gullys heraus. Bärbel Schroller Leiterin des tierparks

So hatte der Tierpark in Aue-Bad Schlema die Besucher am Nachmittag informiert. Bildrechte: Nico Mutschmann

Vielerorts Feuerwehreinsätze

Die Feuerwehren im Erzgebirgskreis hatten am Montagnachmittag ebenfalls viel zu tun. Punktuell habe es heftige Niederschläge gegeben. In Aue, Stollberg und Thalheim seien diverse Gullydeckel hochgedrückt und einige Straßen überflutet worden. In einigen Orten hagelte es heftig, berichten Freie Fotografen MDR SACHSEN.