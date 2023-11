Über Sachsen ist in der Nacht zum Freitag ein heftiger Sturm gezogen. Vor allem in der Region um den Fichtelberg fegten die Böen durch die Orte. Bei der Polizeidirektion Chemnitz gingen mehrere Anrufe wegen umgestürzter Bäume ein.

So wurde im erzgebirgischen Dorfchemnitz eine Straße blockiert. Der Baum riss dort auch eine Stromleitung zu einem Haus mit sich. Im erzgebirgischen Tannenberg war in der Nacht ebenfalls der Strom bei einige Anwohnern weg, als ein umgestürzter Baum die Leitung zerriss. Alles in allem sei die Lage aber überschaubar geblieben, so ein Polizeisprecher.