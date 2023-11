Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstag vor Unwettern in Sachsen gewarnt. Demnach kann es am Abend in Lagen von über 1.000 Metern Höhe zu orkanartigen Böen kommen. In Sachsen betrifft das damit vor allem die Region um den Fichtelberg im Erzgebirge. Die Warnung gilt für den Donnerstagabend von 18 Uhr bis zum Freitagmorgen gegen 6 Uhr.

Bildrechte: dpa

Auch im Rest Sachsens stürmisch

Auch in den anderen Landesteilen sollen der Donnerstag und die Nacht auf den Freitag stürmisch werden, so der DWD. In Kamm- und Gipfellagen rechnet der Wetterdienst mit teils schweren Sturmböen bis 100 km/h. Die Temperaturen klettern demnach im Tagesverlauf auf bis zu zehn Grad.