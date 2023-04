Mit einem zehn Meter hohen Beton-Pfropfen ist am Donnerstag der Schacht 208 aus dem früheren Uranbergbau in Bad Schlema verschlossen worden. Seit Jahrzehnten werden in Sachsen und Thüringen die Altlasten des Uranbergbaus durch die Wismut saniert. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um den letzten derartigen Tagesschacht. Seit den 1990er-Jahren wurden laut dem Bergbausanierer Wismut auf diese Weise in Sachsen reichlich 100 Schächte versiegelt.