Schieben Sie den Pfeil: Das Haus in Olbernhau-Rothenthal wurde vermutlich um 1700 gebaut. Jetzt erstrahlt es in neuem Glanz.

Bei der Reparatur eines Dachbodenfundes brauchte die Familie dagegen Hilfe - das Grammophon funktionierte nicht mehr. "Die Feder war gebrochen in dem mechanischen Motor", erzählt Jürgen Kalina, "und da haben wir in Nürnberg einen alten Herrn gefunden, der solche Sachen repariert. Jetzt funktioniert es wieder und spielt wunderschöne Musik von Platten aus den 1920-er Jahren." Mit dem historischen Flair in "De Sieme" führt Familie Kalina nach eigener Aussage eine Tradition fort, die auch die Vorbesitzer gewahrt hatten.

Woher kommen aber die fünf Sterne fürs Ferienhaus? Vergeben hat die der Deutsche Tourismusverband. Den Tipp für diese Zertifizierung gab Udo Brückner vom Olbernhauer Tourismusverein. Er weiß auch, auf welche Kriterien es ankommt: "Die Grundfläche pro Gast ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass man auch im Urlaub genug Platz hat. Das Bad muss eine entsprechende Größe haben.



Und was wir eben hier haben in einer Fünf-Sterne-Ferienwohnung, ist schon Luxus. Also, das ist das, was man zu Hause nicht hat." Im gesamten Erzgebirge ist das Ferienhaus der Kalinas die nunmehr zehnte Unterkunft, die mit fünf Sternen ausgezeichnet ist.