Weiter geht es durchs Tal, vorbei an bizarren Felsen. Auf dem Nonnenfelsen klettert eine Sportlerin in 20 Metern Höhe. Unten sprudelt, rauscht und gurgelt der Wildbach so laut, dass wir uns beim Reden kaum hören können. Unterwegs laden neu aufgestellte Sitzbänke und Rastplätze zum Picknick ein. Wir sind zwar noch keine drei Kilometer weit gekommen, aber es ist Mittagszeit, Rast muss sein!

Nach einer Weile weitet sich das Tal und wir blicken auf Wiesen mit Wildblumen in den schönsten Sommerfarben. Gerne wüsste ich, was ich hier sehe, aber Infotafeln gibt es an der Stelle nicht. Schade. Kilometer später erfahre ich doch noch, dass wir durch ein Moorgebiet gelaufen sind. Die aus den Mooren fließenden Wasser färben die Pockau so dunkel, daher auch der Name: Schwarzwassertal.

Blick auf Moorwiesen kurz vor der tschechischen Grenze bei Kühnhaide. Bildrechte: Kathrin König

Bergbauspuren auf Schritt und Tritt

Nach etwa 4,5 Kilometern kommen wir über die "Steinerne Brücke" und biegen rechts zum "Grünen Graben" ab. Das ist ein Relikt aus der Bergbauzeit des 17. Jahrhunderts. Damals wurde der rund 8,2 Kilometer lange Graben in Rekordzeit von etwas mehr als einem Jahr gebaut und kostete nach heutigem Wert 400.000 Euro. Das ist uns egal, weil wir auf dem etwas holprig-buckligen Wanderweg etwas aufpassen müssen, aber nur Augen für das haben, was in Fließrichtung des Grabens zu sehen ist. Darin flirren kleine Forellen umher, es summt und leuchtet geheimnisvoll an den Wasserrändern. Mehrere Male verschwindet der Graben in Felsungetümen, um wenig später wieder aufzutauchen. Ich staune laut: "Dass es so etwas Tolles mitten im Erzgebirge gibt!"

Katzenstein über dem Talgrund

Auf dem schmalen Weg kommen uns und zwei Mütter mit Kindern und Buggys entgegen. Ich würde den Weg damit nicht entlang kraxeln. Aber die Frauen in Sport-Scheck-Vollausrüstung stapfen den Steig entschlossen hinauf. Wir biegen zum "Katzenstein" rechts ab und genießen die Aussicht auf mehr als 700 Meter Höhe und 90 Meter über dem Talgrund der Schwarzen Pockau. Warum der Basteiausblick in der Sächsischen Schweiz immer wieder als Sachsens schönster Balkon bezeichnet wird, erscheint mir auf dem Katzenstein rätselhaft. Doch um so schöner für alle Erzgebirgswanderer. Hält sich der Besucheransturm in Grenzen.

Blick vom Katzenstein bei Pobershau. Der höchste Punkt des Felsens liegt bei 706 Metern über NN und etwa 90 m über dem Talgrund. Bildrechte: Kathrin König

Von dort nehmen wir den Weintraubenweg nach rechts als Rückweg zum Wanderparkplatz. Man kann aber auch den Arnoldweg gehen und kommt wenig später auf dem Parkplatz an. Bevor wir ins Auto steigen, blicke ich nochmals am Feriendorf vorbei. Und tatsächlich: Jetzt sitzt dort ein Lama in der Sonne auf der Wiese und mümmelt vor sich hin. Die Kanada-Fahne im Hintergrund weht zum Abschied. Ich staune immer noch: "Dass es so etwas Tolles mitten im Erzgebirge gibt!"

Ein Lama sitzt auf einer Wiese neben dem Urlauberdorf Lama-Ranch. Bildrechte: Kathrin König

Fazit

Das Naturschutzgebiet und wildromantische Schwarzwassertal ist eine echte Überraschung und Rarität. Die Rundwanderung (man kann auch Strecken unterwegs abkürzen) lohnt sich auch an heißen Sommertagen, weil es viel Wald, Wasser und Schatten gibt. Der Freistaat Sachsen bemüht sich um den Erhalt der Wanderwege und des "Grünen Grabens".

Anreise

mit dem Auto bis zum Wanderparkplatz am “Hinteren Grund”, 09496 Marienberg

mit dem Zug von Chemnitz nach Marienberg, dann weiter mit dem Bus Richtung Pobershau bzw. Kühnhaide, Halt: Schwarzwasser, Auskunft über den Verkehrsverbund Mittelsachsen.

Geeignet für

Wanderer, Familien auch mit kleineren Kindern

naturinteressierte Menschen mit Blick für Wildromantik, Abenteuer und/oder Interesse für Bergbautraditionen

Daran sollte man denken

wetterfeste Kleidung

trittfestes Schuhwerk

je nach Witterung Sonnenschutz

Picknickspeisen für unterwegs, was man innerhalb von 3 bis 5 Stunden verbraucht

Mülltüte, um seinen eigenen Müll wieder mitzunehmen.

Tipp

Für Kinder gibt es kleinere und große Steine zum Klettern. An verschiedenen Stellen können sie das Ufer der Schwarzen Pockau betreten und am Wasser spielen (Wechselsocken einpacken). Vorsicht: Die Fließgeschwindigkeit des naturbelassenen Flusses ist nicht zu unterschätzen!

Kletterfelsen finden sich auch unterwegs (Nonnenfelsen, Teufelsmauer). Die sind nur für geübte Kletterer geeignet.

Wenn man schon mal da ist

... kann man die Augen offen halten und an den Wegrändern Heidelbeeren, später im Sommer auch Brombeeren naschen.

... in eine der Gaststätten im nahen Olbernhau einkehren, zum Beispiel auch in die Saigerhütte.

... sollte man unbedingt auch Marienberg besuchen, die Bergbau-Stadt, die im Mittelalter am Reißbrett entstanden ist.

Bloß nicht