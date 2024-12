Bildrechte: André März

Wolkenstein Tragischer Unfall in Wolfsschlucht: Bürgermeister schließt Eingriff von außen nicht aus

27. Dezember 2024, 14:32 Uhr

Ein herabrollender Baumstumpf hat am Donnerstag in der Wolfsschlucht in Wolkenstein eine 61 Jahre alte Frau und ihre fünfjährige Enkeltochter getroffen. Das Mädchen kam mit schwersten Verletztungen ins Krankenhaus. Doch, wo kam dieser Baumstumpf her? Bürgermeister Wolfram Liebing schließt fahrlässiges Handeln nicht aus.