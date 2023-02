Im Prozess um den Messerangriff auf ein damals 15 Jahre altes Mädchen in Annaberg-Buchholz ist am Mittwoch ein Urteil am Landgericht Chemnitz gefallen. Der 32 Jahre alte Angeklagte wurde zu acht Jahren Haft wegen versuchten Totschlags verurteilt. Zusätzlich wurde der Jugendlichen ein Schmerzensgeld von 25.000 Euro zugesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Staatsanwalt Christian Seifert zeigte sich am Mittwoch in seinem Plädoyer überzeugt, dass der 32-Jährige die Tat vergangenen Juni geplant und vorbereitet habe. Der Angeklagt habe die heute 16-Jährige töten wollen und es sei Zufall, dass er bei dem Stich in den Hals nicht die Schlagader getroffen habe. "Er hat erst von ihr abgelassen, als sie sich tot gestellt hat", so der Staatsanwalt. Seifert sprach sich für eine Verurteilung wegen versuchten Mordes aus.