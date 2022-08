Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma für Metallveredelung im erzgebirgischen Sehmatal sind fünf Menschen verletzt worden. Am Dienstagnachmittag kam es bei Schleifarbeiten für Aluminiumteile zu einer Verpuffung von Aluminiumstaub, wie die Polizei mitteilte. Diese führte zu einem Brand in der Lagerhalle des Unternehmens im Ortsteil Neudorf. Der 66 Jahre alte Bediener der Schleifmaschine wurde dabei schwer verletzt. Er erlitt Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung.



Zuvor hatte der Mann den Angaben zufolge versucht, den Brand selbst zu löschen.