Bei der Suche nach einem in einem alten Bergwerksstollen im Annaberger Stadtteil Frohnau vermuteten Mann gab es am Donnerstag einen weiteren Einsatz. Das teilte die Stadt Annaberg-Buchholz mit. Im Zuge einer Inspektion durch Bergsicherung, Oberbergamt und Polizei sei der Bereich vom illegal errichteten Einstieg in den Kippenhainer Stollen bis zur Einbruchstelle des Gewölbes "gründlich begutachtet" worden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert