Der Verschluss des Eingangs soll laut Oberbergamt dem Schutz der Öffentlichkeit und der Gefahrenabwehr dienen. Die Behörde will damit verhindern, dass Menschen unbefugt und eigenmächtig in den Stollen einfahren und versuchen den Vermissten zu bergen. "Die Sicherungsmaßnahmen erfolgen in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer und dem Vater des Vermissten", so das Oberbergamt, die Stadt Annaberg-Buchholz und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung.