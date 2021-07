Sturzflut Vermisster nach Unwetter im Erzgebirge tot aufgefunden

Zehn Tage nach einer Sturzflut in Steinbach bei Jöhstadt ist die Leiche eines vermissten 53-Jährigen gefunden worden. Taucher entdeckten den Toten am Freitag im Uferbereich des Flusses Preßnitz nahe einer Talsperre, wie die Polizei mitteilte. Ein Rechtsmediziner stellte den Tod fest. Der Mann war am 13. Juli bei einem Unwetter von Wassermassen fortgerissen worden. Alle Rettungsversuche durch die Nachbarn schlugen fehl. Seitdem suchten Polizei und Feuerwehr nach ihm.