Der 4. Advent war ungewohnt ruhig in Annaberg Buchholz. Normalerweise hätte an diesem Tag die größte Bergparade Sachsens stattgefunden. Doch auch 2021 fiel sie aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das heißt aber nicht, dass sie gar nicht stattfindet. Was sonst Tausende Besucher anzieht, ist jetzt im Netz zu erleben.